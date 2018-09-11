Журналист рассказал ОБСЕ, что Крым 23 года жил под «оккупацией» Украины

11.09.2018 21:15



Секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко в разговоре с РИА Новости рассказал о том, что у него получилось выступить на варшавской площадке ОБСЕ, глее он рассказал о том, что до воссоединения с Россией Крым 23 года жил под оккупацией Украины. По словам журналиста, его выступлению пытались помешать украинские делегаты. Однако у него все получилось, и он рассказал о том, что никакой аннексии полуострова со стороны России не было, а Крым законным путем «вернулся в состав России после 23-х лет «оккупации» Украиной».