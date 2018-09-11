У России есть доказательства подготовки в Сирии провокации с химоружием

11.09.2018 20:14



Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами того, что в Сирии готовится провокация с использованием химического оружия, пишет ТАСС. Провокация направлена против правительства Сирии, ее организаторы рассчитывают на поддержку иностранных союзников.

Также Небензя еще раз подчеркнул, что у правительственных сил Сирии нет химического оружия. Более того, его применение на собственной территории, по словам постпреда РФ, нецелесообразно, а после угроз коалиции во главе с США нанести ракетные удары по территории страны, попросту опасно.