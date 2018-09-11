Политики Швеции признали, что не могут остановить реализацию «Северного потока»

11.09.2018 11:03



Заявления, прозвучавшие от представителей шведских политических партий по поводу планов остановить строительство «Северного потока-2», не окажут никакого влияния на его строительство. По причине того, что соответствующее разрешение на прокладку газопровода уже выдали местные власти. И отозвать его невозможно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон.