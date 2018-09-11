Госдеп планирует продвигать «религиозную свободу» на Украине

11.09.2018 09:52



В период с 10 по 19 сентября представитель американского Госдепа по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк планирует побывать на Украине, Польше, а также в Узбекистане. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила из ведомства.

В частности, на Украине Браунбэк будет обсуждать с представителями властей и религиозными деятелями действия, направленные на «защиту и продвижение религиозной свободы». Однако в ведомстве не уточнили, собирается ли Браунбэк говорить на тему предоставления автокефалии Украинской православной церкви Московского патриархата.