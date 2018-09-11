Глава ФТС Владимир Булавин рассказал о мерах по привлечению инвестиций во Владивосток

11.09.2018 06:45



В рамках дискуссии "Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти", руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин ответил на вопрос президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина о том, каким образом Федеральная таможенная служба может повлиять на привлечение инвестиций в свободную таможенную зону и свободный порт Владивосток.

Так, по его словам, Федеральная таможенная служба может провести четыре вида мероприятий: упростить таможенные процедуры, снизить таможенные нагрузки на бизнес, обеспечить прямой диалог с бизнесом, а также расширять связи с другими странами АТР.