Попытку отравления Скрипалей совершила группа "Чистильщиков"

11.09.2018 06:26



Газета Daily Mirror, ссылаясь на источник в службах безопасности Великобритании, сообщила, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравила команда "Чистильщиков" из шести человек, пишет РБК. Так, по словам источника, они прибыли в Великобританию в то же самое время, что и россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Для проникновения на территорию страны они использовали документы людей, находящихся в заключении в ЕС.