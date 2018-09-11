Ольга Голодец выступила на ВЭФ

11.09.2018 05:10



Во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум. Состоялись первые мероприятия деловой и культурной программы. Так, в рамках культурной программы Форума перед участниками и гостями выступила Ольга Юрьевна Голодец. Как сообщил собственный корреспондент издания Капитал страны, она рассказала о развитии культуры дальневосточного региона и Владивостока, а также открытии в городе Культурного центра. Голодец заявила, что в плане развития культуры Владивосток должен "встать в один ряд с такими городами как Москва и Санкт-Петербург".

"Владивосток сегодня имеет особое значение на карте культуры России. Это наши восточные ворота", - сообщила Голодец.

По ее словам, было немало сделано для культурного развития города. Так, 1 января 2016 года во Владивостоке открылись филиал Мариинского театра, который посетило более полумиллиона человк, и Вагановского училища, филиал Эрмиража, прошло много выставок, организованных Приморской галереей совместно с Эрмитажем, Русским музеем и Третьяковской галереей.

Как ожидается, после открытия Культурного центра во Владивостоке появятся новые рабочие места и увеличится число туристов, минимум на один миллион человек.