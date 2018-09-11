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Пенсионная реформа

Во Владивостоке стартует Четвертый Восточный экономический форум

11.09.2018 02:59
Во Владивостоке стартует Четвертый Восточный экономический форум

Владивосток – крупнейший город Дальнего Востока России, расположенный на полуострове Муравьёва-Амурского и островах в заливе Петра Великого в Японском море. Он является крупным торговым портом России на Тихом океане, а также конечным пунктом самой длинной железной дороги в мире - Транссибирской магистрали. Благодаря своему удачному расположению, город стал мощным транспортным узлом и связующим звеном между континентальными магистралями и тихоокеанскими морскими путями, обеспечивая связь со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Владивосток не только политический, культурный и экономический центр региона. С открытием Дальневосточного университета и отделения РАН он стал крупнейшим центром науки и образования на Дальнем востока страны.

Также, в городе расположен штаб Тихоокеанского флота, который оказал серьезное влияние на развитие города. 

До недавнего времени Владивосток развивался, как военно-морская база. Тем не менее начало подготовки и проведения крупнейшего международного форума Азиатско тихоокеанского экономического сотрудничества, а затем и Восточного экономического форума определило новые горизонты развития города и превращения Владивостока в глобальный международный центр, обеспечивающий сотрудничество со странами Тихоокеанского региона.

Так, город получил новый терминал международного аэропорта Владивосток, кампус и медицинский центр Дальневосточного федерального университета, три моста, 65 км новых дорог, новые объекты энергетики, были построены здание для театра оперы и балета, ледовый спорткомплекс «Фетисов-Арена», а также гостиницы и многое другие объекты социальной инфраструктуры. 

Сейчас город готовится принять Четвертый Восточный экономический форум, в рамках которого не только пройдут встречи лидеров и официальных лиц стран АТР, но и будут обсуждены основные вопросы и проблемы региона. 

В этом году деловая программа Форума будет разбита на пять основных тем: "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества", "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока", "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги", "Создание условий для жизни людей" и "Бизнес-диалог". 

Она начнется с делового завтрака с представителями Республики Корея. В дальнейшем, гости и участники Форума обсудят темы сотрудничества в сферах энергетики, космоса, освоения ресурсов Арктики и Мирового океана, а также проблемы и перспективы развития Азиатско-Тихоокеанского региона, включая экологические проекты и туризм.

В рамках культурной программы форума состоится российский этап гонки «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников – 2018». Участие в соревнованиях примут российские парусники «Надежда» и «Паллада», японские Kaiwo Maru и Ami, индонезийская Bima Suci и южнокорейская Koreana. Также, гости смогут посетить многочисленные выставки и музеи, посмотреть театральные постановки, поучаствовать в творческих вечерах и посетить достопримечательности Владивостока.

Главным событием спортивной программы Форума будет Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, который пройдет под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также, состоится Международный турнир по игре го, Международный турнир по мас-рестлингу, парусная регата в классе «Плату-25», турниры по теннису и Дальневосточные корпоративные игры между командами ведущих компаний региона и органов исполнительной власти. 

А 11 сентября в 19:00 на круизном лайнере Costa neoRomantiсa состоится торжественный прием по случаю открытия Форума, подготовленный Организационным комитетом по подготовке и проведению ВЭФ-2018.

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