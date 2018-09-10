В Крыму задержаны украинские рыбаки

10.09.2018 23:49



Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Крыму сообщила, что в районе села Стефановка Джанкойского района у береговой линии озера Сиваш задержаны двое украинских рыбаков, пишет РИА Новости. Как сообщили задержанные граждане Украины, они причалили к российскому берегу на моторной лодке, в которой находилось более 20 кг кефали, для того, чтобы подружиться с российскими рыбаками и наладить с ними дружеский контакт. Рыбаки задержаны на двое суток, до выяснения всех обстоятельств дела и "полного вытрезвления".