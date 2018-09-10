Джефф Монсон стал депутатом Красногорска
10.09.2018 23:15
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который недавно стал гражданином России и отказался от гражданства США, получил депутатский мандат в Городской думе Красногорска, пишет РБК. Он баллотировался в совет депутатов от партии "Единая Россия". В настоящее время Монсон работает тренером в спортивном клубе Красногорска "Зоркий".
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всего 3 месяца как гражданин России и уже депутат ..не рано ли ? хотя если от ЕР- то это просто очередное чудо от последователя председателя ВЦИК волшебника Чурова.. дожили мля..толи еще будет..он хоть Русския язык понимает или с переводчиком на заседания ходить будет..