Джефф Монсон стал депутатом Красногорска

10.09.2018 23:15



Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который недавно стал гражданином России и отказался от гражданства США, получил депутатский мандат в Городской думе Красногорска, пишет РБК. Он баллотировался в совет депутатов от партии "Единая Россия". В настоящее время Монсон работает тренером в спортивном клубе Красногорска "Зоркий".