Росстат рассказал, где живут самые богатые россияне

10.09.2018 22:58



Росстат представил данные о заработных платах в регионах России, пишет Российская газета. Так, согласно информации ведомства, самые высокие зарплаты в стране у жителей северных регионов и города Москвы. Лидером по уровню зарплат стал Ямало-Ненецкий автономный округ, средняя заработная плата в котором достигает 100 тыс. 617 рублей. Второе место у Чукотского автономного округа с 98 тыс. 291 рублем, а замыкает тройку лидеров Москва, жители которой в среднем зарабатывают 82 тыс. 729 рублей и Магаданская область с 82 тыс. 471 рублем.

Самая маленькая зарплата у жителей Алтайского края, Карачаево-Черкесии, Чечни и Ивановской области. Жители данных регионов получают чуть менее 25 тыс. рублей.