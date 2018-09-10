Минздрав напоминает жителям о необходимости делать прививки

10.09.2018 22:46



В Министерстве здравоохранения РФ напомнили гражданам России о том, что необходимо сделать прививки от гриппа перед началом эпидемиологического сезона, пишет газета Известия. Как сообщили специалисты ведомства, для того, чтобы выработалась защита от заболевания, после прививки должно пройти 8-12 дней. Эффект от вакцинации сохраняется на 12 месяцев.

Как сообщалось ранее, для вакцинации населения было закуплено более 62 млн доз отечественной вакцины. Бесплатно прививки могут сделать пожилые люди, дети и беременные женщины.