США защитят граждан от преследования Международного уголовного суда

10.09.2018 22:31



Соединенные штаты обещают защитить своих граждан от преследования Международного уголовного суда. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Речь идет об американских военных, которых обвиняют в совершении преступлений в Афганистане.

Члены Международной правозащитной организации Amnesty International осудили данное решение США. По их мнению оно обесценивает десятилетия работы мирового сообщества в сфере правосудия, пишет РИА Новости.