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Пенсионная реформа

США защитят граждан от преследования Международного уголовного суда

10.09.2018 22:31
США защитят граждан от преследования Международного уголовного суда

Соединенные штаты обещают защитить своих граждан от преследования Международного уголовного суда. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Речь идет об американских военных, которых обвиняют в совершении преступлений в Афганистане. 

Члены Международной правозащитной организации Amnesty International осудили данное решение США. По их мнению оно обесценивает десятилетия работы мирового сообщества в сфере правосудия, пишет РИА Новости. 

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