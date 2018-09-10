Сборная России разгромила Чехию в матче‍ Лиги наций

10.09.2018 22:17



В Ростове-на-Дону состоялся товарищеский матч между сборными России и Чехии. Встреча закончилась с разгромным счетом 5:1 в пользу российской команды, пишет ТАСС. Так, открывает счет на 8 минуте встречи полузащитник российской сборной Алексей Ионов, второй гол на счету нападающего Антона Заболотного (24 минута), после чего, на 29 минуте игры, Ионов оформляет дубль (пенальти). Также мячи в ворота Чехии забросили полузащитник Александр Ерохин (79 минута) и нападающий Дмитрий Полоз (83 минута). Единственный гол в ворота российской сборной забил чешский полузащитник Томаш Соучек на 74 минуте встречи.