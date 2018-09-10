Ожирение может нанести ущерб памяти и обучению

10.09.2018 21:53



Ожирение оказывает отрицательное воздействие на обучение и память. Об этом, в своем новом исследовании, заявила нейробиолог Элизабет Гулд из Принстонского университета, пишет ScienceNews.

Проводя эксперименты над мышами, Элизабет Гулд и ее команда заметили, что животные страдающие ожирением показывали худшие результаты при тестах в лабиринтах и в запоминании местоположения объекта, чем мыши с нормальным весом. По мнению нейробиолога это связано с тем, что по сравнению с обычными мышами у мышей с ожирением было меньше дендритных шипиков в нескольких частях гиппокампа, области мозга важной для обучения и памяти. Разрушение дендритных шипиков происходит из-за иммунных клеток, называемых микроглиями, большое количество которых обнаружилось у тучных мышей. Когда исследователи уменьшали количество микроглии у мышей с ожирением, дендритные шипики были защищены, а результаты мышей на тестах мышления улучшились.

Получение безопасного способа уменьшения микроглии у людей страдающих ожирением может в один прекрасный день дать защиту от проблем с головным мозгом, связанных с ожирением. Это касается примерно 650 миллионов взрослых, страдающих ожирением, во всем мире. Люди с ожирением также подвергаются более высокому риску развития деменций, таких как болезнь Альцгеймера, и некоторые исследователи считают, что микроглия может играть ключевую роль в развитии этих заболеваний мозга.