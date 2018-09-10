Более 30 000 мирных жителей покинули Идлиб из-за военной операции правительства Сирии

10.09.2018 21:11



Более 30 000 мирных сирийцев покинули свои дома в сирийской провинции Идлиб, так как сирийское правительство и союзные силы на прошлой неделе возобновили воздушные и наземные бомбардировки, заявил в понедельник представитель Организации Объединенных Наций, передает Public Radio International.

Дамаск, поддерживаемый Россией и Ираном, готовит крупную военную операцию для возвращения Идлиба и прилегающих районов северо-западной Сирии под контроль правительства.

Российские и сирийские военные самолеты возобновили свою кампанию по бомбардировкам на прошлой неделе, а президенты Турции, Ирана и России в пятницу не договорились о прекращении огня, который предотвратил бы наступление.