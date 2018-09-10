"Собибор" Константина Хабенского поборется за Оскар

10.09.2018 20:56



Российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть кандидатом на получение престижной премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" фильм Константина Хабенского "Собибор", пишет ТАСС. Он будет выставлен в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Члены комитета выбрали картину большинством голосов. Владимир Меньшов, являющийся председателем комитета, отказался комментировать данный вопрос.