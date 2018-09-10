Канадский тренер Хау рассказал о конфликте Медведевой и Тутберидзе

10.09.2018 20:42



Канадский тренер по фигурному катанию Даг Хау, который является другом и коллегой Брайана Орсера, под чьим руководством в настоящее время тренируется двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года фигуристка Евгения Медведева, раскрыл подробности конфликта фигуристки с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе, пишет RT. Так, по его словам, после Олимпийских игр Тутберидзе заявила Медведевой, что она больше ничего в жизни не добьется и отправила ее рожать детей.