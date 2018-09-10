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Пенсионная реформа

Трамп моежт ударить по российским вооруженным силам в Сирии

10.09.2018 19:40
Трамп моежт ударить по российским вооруженным силам в Сирии

Как сообщил собственный источник американского издания The Wall Street Journal знакомый с ситуацией, сирийский лидер Башар Асад одобрил применение отравляющего вещества хлорин во время планируемой операции в провинции Идлиб. В связи с чем, президент США Дональд Трамп может принять решение нанести ракетные удары по Сирии, пишет РИА Новости. Ранее, Трамп предостерегал Россию и Иран от участия в военной операции сирийских правительственных сил против оппозиции в Идлибе.

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