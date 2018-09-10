Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

10.09.2018 10:13



Боевики группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в Росси) взяли на себя ответственность за совершенный в Кабуле теракт, передает РИА Новости со ссылкой на ТК 1TV.

Напомним, что в столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя в минувшее воскресенье на демонстрации, посвященной годовщине гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Согласно последней информации, в результате теракта 7 человек погибло, и еще 25 получили ранения разной степени тяжести.