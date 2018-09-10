«Гидроавиасалон-2018» подводит итоги работы

10.09.2018 01:50



12-ая Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроаваисалон-2018» подводит итоги проведенной работы. В этом году организаторам удалось добиться рекордных показателей. Так, в мероприятии приняли участие 203 компании, была проведена самая масштабная деловая программа, в ходе выставки заключены крупные сделки на поставку более чем 180 самолётов и вертолётов. Также, «Гидроаваисалон-2018» не имеет аналогов и по числу новаций в деловой программе – впервые дискуссии экспертов охватили темы цифровизации и роботизации, создания и применения беспилотных авиационных систем.

Организатором 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Устроителем выступает «Объединенная авиастроительная корпорация». Операторами выставки являются ОАО «Авиасалон» и ТАНТК им. Бериева.

«Гидроавиасалон-2018» стал настоящим праздником для любителей авиации, жителей и гостей Геленджика. За четыре дня выставку посетило 26,4 тыс. человек, которые могли воспользоваться бесплатными перехватывающими парковками и бесплатными автобусами, курсирующими до выставочного комплекса и аэродрома Геленджика. Освещали работу мероприятия более 300 журналистов.

Выставочная программа

«Гидроаваисалон-2018» установил рекорд по участию экспонентов в выставочной программе мероприятия, превысив собственные показатели. Так, на занимаемой экспозицией площади, которая превысила 4 тыс. кв.м, свои продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира, а новинками выставки стали самолёт местных воздушных линий L-410UVP-E20 и лёгкий самолёт Т-500А, установленные на поплавковые шасси.

Деловая программа

Деловая программа «Гидроавиасалона-2018» прошла в новом Конгресс-центре площадью 1800 кв.м., оборудованном залами для проведения конференций и круглых столов, а также пресс-центром. Программа включала более 60 мероприятий, на которых присутствовало более 2,5 тыс. слушателей и выступило свыше 200 спикеров, в том числе эксперты с мировым именем.

Тема цифровой трансформации авиационной промышленности стала основной в насыщенной и разносторонней деловой программе салона. В числе прочего, участники обсудили такие вопросы, как «Создание и эксплуатация беспилотных и роботизированных систем» и «Программно-аппаратные комплексы и цифровые платформы», также в рамках выставки прошла тестирование инженерная платформа «ИнтеллектПро».

Контракты и поставки

За четыре дня работы «Гидроавиасалона-2018» подписаны соглашения на поставку 150 вертолётов производства холдинга «Вертолеты России» для Национальной службы санитарной авиации. Также холдинг поставит вертолеты Ка-32А11ВС для авиакомпании «Авиалифт-Владивосток» и два «Ансата» для дагестанской авиакомпании «Авиапатруль». Компания «РусАвиа» выступила стартовым заказчиком сельскохозяйственного самолёта Т-500.

«Государственная транспортная лизинговая компания» заключила соглашения о поставке четырёх самолётов SSJ100 для авиакомпании «Северсталь», вертолёта Ми-8 для Научно-производственной компании «ПАНХ».

Крупные сделки состоялись у ТАНТК им. Г.М. Бериева: подписаны контракты с авиакомпаниями США и Чили на поставку шести самолётов Бе-200ЧС и опционы ещё на девять самолётов этого типа.

Демонстрационная программа и спортивные состязания

Большой интерес зрителей вызвала программа полетов, в которой принимали участие пилотажные группы «Стрижи» и «Первый полет». Демонстрационные полёты выполнили самолёты-амфибии Бе-200ЧС и Бе-103, легкомоторные летающие лодки, вертолёты.

Впервые в истории «Гидроавиасалона» состоялись полёты в рамках отборочного этапа соревнований по высшему пилотажу «Кубок МАКС». Его победителем стал Роман Овчинников, второе место завоевал Дмитрий Самохвалов.

В рамках Чемпионата России по аквабайку, который прошел в Геленджикской бухте, состоялись соревнования в трёх дисциплинах: слалом, кольцевые гонки и фристайл. А ведущие российские спортсмены, чемпионы различных соревнований по экстремальным водным видам спорта, представили уникальное шоу на воде «Космическая Одиссея».

Также, во время «Гидроавиасалона-2018» состоялся этап Детского дивизиона Национальной парусной лиги.

Кадровые мероприятия

В числе мероприятий кадровой и профориентационной направленности выделялся форум устроителя выставки «Объединенной авиастроительной корпорации», проведенный для перспективного кадрового резерва. Состоялась презентация создаваемых в Геленджике детских центров планерного, парусного и водно-моторного спорта «Авиастарт», «Алые паруса» и «Формула будущего», а в павильоне «Авиация будущего» были представлены работы юных изобретателей – участников аэрокосмических смен в детских лагерях, организованных ОАК.

Вход на выставку для ребят младше 14 лет организаторы сделали бесплатным. По их данным, выставочные мероприятия посетили более 3,5 тыс. детей, пришедших как с родителями, так и в составе организованных групп.