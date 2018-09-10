Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
10 СЕН, 04:26 МСК
USD (ЦБ)    69,0286
EUR (ЦБ)    80,3562

10 СЕН, 04:26 МСК
USD (ЦБ)    69,0286
EUR (ЦБ)    80,3562
Пенсионная реформа

«Гидроавиасалон-2018» подводит итоги работы

10.09.2018 01:50
«Гидроавиасалон-2018» подводит итоги работы

12-ая Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроаваисалон-2018» подводит итоги проведенной работы. В этом году организаторам удалось добиться рекордных показателей. Так, в мероприятии приняли участие 203 компании, была проведена самая масштабная деловая программа, в ходе выставки заключены крупные сделки на поставку более чем 180 самолётов и вертолётов. Также, «Гидроаваисалон-2018» не имеет аналогов и по числу новаций в деловой программе – впервые дискуссии экспертов охватили темы цифровизации и роботизации, создания и применения беспилотных авиационных систем.

Организатором 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Устроителем выступает «Объединенная авиастроительная корпорация». Операторами выставки являются ОАО «Авиасалон» и ТАНТК им. Бериева.

«Гидроавиасалон-2018» стал настоящим праздником для любителей авиации, жителей и гостей Геленджика. За четыре дня выставку посетило 26,4 тыс. человек, которые могли воспользоваться бесплатными перехватывающими парковками и бесплатными автобусами, курсирующими до выставочного комплекса и аэродрома Геленджика. Освещали работу мероприятия более 300 журналистов.  

Выставочная программа

«Гидроаваисалон-2018» установил рекорд по участию экспонентов в выставочной программе мероприятия, превысив собственные показатели. Так, на занимаемой экспозицией площади, которая превысила 4 тыс. кв.м, свои продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира, а новинками выставки стали самолёт местных воздушных линий L-410UVP-E20 и лёгкий самолёт Т-500А, установленные на поплавковые шасси. 

Деловая программа

Деловая программа «Гидроавиасалона-2018» прошла в новом Конгресс-центре площадью 1800 кв.м., оборудованном залами для проведения конференций и круглых столов, а также пресс-центром. Программа включала более 60 мероприятий, на которых присутствовало более 2,5 тыс. слушателей и выступило свыше 200 спикеров, в том числе эксперты с мировым именем. 

Тема цифровой трансформации авиационной промышленности стала основной в насыщенной и разносторонней деловой программе салона. В числе прочего, участники обсудили такие вопросы, как  «Создание и эксплуатация беспилотных и роботизированных систем» и «Программно-аппаратные комплексы и цифровые платформы», также в рамках выставки прошла тестирование инженерная платформа «ИнтеллектПро». 

Контракты и поставки

За четыре дня работы «Гидроавиасалона-2018» подписаны соглашения на поставку 150 вертолётов производства холдинга «Вертолеты России» для Национальной службы санитарной авиации. Также холдинг поставит вертолеты Ка-32А11ВС для авиакомпании «Авиалифт-Владивосток» и два «Ансата» для дагестанской авиакомпании «Авиапатруль». Компания «РусАвиа» выступила стартовым заказчиком сельскохозяйственного самолёта Т-500.

«Государственная транспортная лизинговая компания» заключила соглашения о поставке четырёх самолётов SSJ100 для авиакомпании «Северсталь», вертолёта Ми-8 для Научно-производственной компании «ПАНХ».

Крупные сделки состоялись у ТАНТК им. Г.М. Бериева: подписаны контракты с авиакомпаниями США и Чили на поставку шести самолётов Бе-200ЧС и опционы ещё на девять самолётов этого типа.

Демонстрационная программа и спортивные состязания

Большой интерес зрителей вызвала программа полетов, в которой принимали участие пилотажные группы «Стрижи» и «Первый полет». Демонстрационные полёты выполнили самолёты-амфибии Бе-200ЧС и Бе-103, легкомоторные летающие лодки, вертолёты.
Впервые в истории «Гидроавиасалона» состоялись полёты в рамках отборочного этапа соревнований по высшему пилотажу «Кубок МАКС». Его победителем стал Роман Овчинников, второе место завоевал Дмитрий Самохвалов.

В рамках Чемпионата России по аквабайку, который прошел в Геленджикской бухте, состоялись соревнования в трёх дисциплинах: слалом, кольцевые гонки и фристайл. А ведущие российские спортсмены, чемпионы различных соревнований по экстремальным водным видам спорта,  представили уникальное шоу на воде «Космическая Одиссея». 

Также, во время «Гидроавиасалона-2018» состоялся этап Детского дивизиона Национальной парусной лиги.

Кадровые мероприятия

В числе мероприятий кадровой и профориентационной направленности выделялся форум устроителя выставки «Объединенной авиастроительной корпорации», проведенный для перспективного кадрового резерва. Состоялась презентация создаваемых в Геленджике детских центров планерного, парусного и водно-моторного спорта «Авиастарт», «Алые паруса» и «Формула будущего», а в павильоне «Авиация будущего» были представлены работы юных изобретателей – участников аэрокосмических смен в детских лагерях, организованных ОАК. 
Вход на выставку для ребят младше 14 лет организаторы сделали бесплатным. По их данным, выставочные мероприятия посетили более 3,5 тыс. детей, пришедших как с родителями, так и в составе организованных групп.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии 2

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии 1

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо
Экономика 3

Узнай, страна

Российские регионы продемонстрировали тягу к знаниям и стремление ко всему новому

Российские регионы продемонстрировали тягу к знаниям и стремление ко всему новому

В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт

В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

04:12 Эксперт: Питье молока, когда вы больны, не способствует чрезмерному образованию слизи Эксперт: Питье молока, когда вы больны, не способствует чрезмерному образованию слизи
Рубль принимает удар за отравление Скрипалей, а Минфин не может занять. Россию подвели к черте?
Рубль принимает удар за отравление Скрипалей, а Минфин не может занять. Россию подвели к черте?
01:24 Сергей Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы Сергей Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы
09 СЕН, 23:28 Ученые рассказали, почему одни люди потеют чаще других Ученые рассказали, почему одни люди потеют чаще других
09 СЕН, 20:00 Выставку "Гидроавиасалона-2018" посетил Денис Мантуров Выставку "Гидроавиасалона-2018" посетил Денис Мантуров
09 СЕН, 07:02 Клип Киркорова и Баскова набрал в сети более 1 млн просмотров за сутки Клип Киркорова и Баскова набрал в сети более 1 млн просмотров за сутки
09 СЕН, 06:47 Украина перебрасывает в Азовское море бронекатера Украина перебрасывает в Азовское море бронекатера
«Бестолковое участие государства». Зачем Иркутская область переходит на советские пятилетки
«Бестолковое участие государства». Зачем Иркутская область переходит на советские пятилетки
09 СЕН, 06:29 Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча US Open Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча US Open

Узнай, страна!

07 СЕН, 17:48 Российские регионы продемонстрировали тягу к знаниям и стремление ко всему новому Российские регионы продемонстрировали тягу к знаниям и стремление ко всему новому
Путин увеличит пенсии на 43%. Какие поправки к пенсионной реформе предложил президент
Путин увеличит пенсии на 43%. Какие поправки к пенсионной реформе предложил президент
07 СЕН, 15:55 В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт
07 СЕН, 15:37 В столице Хакасии вышли на маршруты электробусы российского производства В столице Хакасии вышли на маршруты электробусы российского производства
06 СЕН, 16:04 Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!» Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!»
06 СЕН, 14:47 Омских предпринимателей обучат правовым аспектам экспорта Омских предпринимателей обучат правовым аспектам экспорта
06 СЕН, 11:03 В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки
Рубль пробивает дно, регионы России переходят на «пятилетки» и другие новости пятницы
Рубль пробивает дно, регионы России переходят на «пятилетки» и другие новости пятницы
05 СЕН, 10:50 Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter