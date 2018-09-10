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Пенсионная реформа

Сергей Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

10.09.2018 01:24
Сергей Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Сергей Собянин заявил о своей победе на выборах мэра Москвы. Соответствующее обращение было размещено на официальном сайте действующего градоначальника, пишет агентство РИА Новости.
По данным Центральной избирательной комиссии РФ по результатам обработки 0,21% протоколов, Собянин лидирует на выборах главы города с 68,77% голосов избирателей.

«Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья!», - сообщил Собянин.

Одновременно столичный градоначальник дал обещание приложить еще больше усилий на посту мэра, напомнив, что он был избран на последний срок.

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