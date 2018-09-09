Клип Киркорова и Баскова набрал в сети более 1 млн просмотров за сутки

09.09.2018 07:02



Более 1 млн человек просмотрели новый совместный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова, снятый на песню «Ибица», пишет газета Известия. Отзывы пользователей канал YouTube, где был выложен клип, очень противоречивы. Так, кто-то считает видео смешным и предлагает продолжать действовать в том же направлении, а некоторые сочли клип переходящим все мыслимые границы.

В работе над видео приняли участие Гарик Харламов, Андрей Малахов, Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев и Анита Цой.