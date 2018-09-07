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Пенсионная реформа

США ответили на предупреждения России по Сирии военными учениями

07.09.2018 23:46
США ответили на предупреждения России по Сирии военными учениями

Соединенные штаты начали проведение военных учений на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на официальных должностных лиц ВС США, пишет ТАСС. Согласно информации телеканала, данные учения предназначены для демонстрации России и Сирии боеготовности американского военного контингента в стране. Они стали ответом на предупреждения России о том, что силами ВКС РФ и правительственными войсками Сирии готовится совместная антитеррористическая операция в данном районе.

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