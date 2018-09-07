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Пенсионная реформа

Назначение Константинополем епископов на Украине не останется без ответа РПЦ

07.09.2018 21:17
Назначение Константинополем епископов на Украине не останется без ответа РПЦ

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда заявил, что факт назначения Константинополем епископов на Украине не останется без ответа, пишет ТАСС. По его словам Русская православная церковь рассматривает данные действия Константинополя, как беспрецедентный акт грубейшего "вторжения на каноническую территорию Московского патриархата". 

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