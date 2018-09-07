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Пенсионная реформа

Подозреваемые по "делу Скрипаля" получали бизнес-визы

07.09.2018 19:07
Подозреваемые по "делу Скрипаля" получали бизнес-визы

Двое россиян, которые спецслужбы Великобритании подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, получали британские бизнес-визы, пишет ТАСС. По словам источника собственного источника газеты The Telegraph, знакомого с ситуацией, россияне подавали документы для получения виз, как предприниматели из Санкт-Петербурга, которые ведут коммерческую деятельность в сфере международной торговли.

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