Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Денис Пушилин

07.09.2018 13:46



Голосованием, которое прошло в парламенте Донецкой народной республики, исполняющим обязанности главы ДНР был назначен Денис Пушилин, передает РИА Новости. Ранее, как сообщает СМИ, с Александра Захарченко были досрочно сняты полномочия в связи с его смертью.

Напомним также, что 42-летний Александр Захарченко погиб в прошлую пятницу в результате взрыва, который произошел в кафе «Сепар» в самом центре Донецка.