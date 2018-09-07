Экс-глава британского МИД Борис Джонсон разводится с супругой

07.09.2018 13:37



Экс-глава британского МИД, а ныне депутат парламента Борис Джонсон разводится со своей женой Марина Уилер. Как передает РИА Новости, об этом пара сообщила в официальном порядке. Известно, что супруги прожили в браке 25 лет, и имеют четверых детей. «В качестве друзей мы продолжим поддерживать наших четверых детей в предстоящие годы. Никаких дополнительных комментариев мы давать не будем», — сообщили пока что еще супруги.