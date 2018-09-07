Сергей Скрипаль сотрудничал с разведкой Испании, пишет NYT

07.09.2018 12:53



Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в британском городе Солсбери, последнее время вел тесную работу с испанскими разведывательными службами. Как передает Газета.ру, об этом пишет The New York Times, ссылаясь на одного из бывших сотрудников полиции Испании, который ранее занимал высокий пост. Собеседник, который попросил не называть его имени, сообщил, что Сергей Скрипаль оказывал помощь спецслужбам Испании в борьбе с криминальными авторитетами из России, проявляющими активную деятельность в стране.