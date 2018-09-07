СК: пожарные могли сговориться, чтобы препятствовать расследованию дела о пожаре в «Зимней вишне»

07.09.2018 12:29



Следователи считают, что пожарные Кемерово могли вступить в сговор, чтобы помешать расследованию уголовного дела о пожаре, который произошел в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Как передает ТАСС, об этом во время заседания суда, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, сказал представитель СК.

«Хотелось бы обратить внимание суда на некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС», - заявил он. Добавив, что целью сговора является цель ввести следствие в заблуждение, скрыв фактические данные.