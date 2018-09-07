Скончался актер Берт Рейнолдс

07.09.2018 11:57



Ушел из жизни знаменитый американский актер 82-летний Берт Рейнолдс, передают «Известия» со ссылкой на TMZ. Как сообщает СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ. Артист скончался в больнице во Флориде. Рядом с ним были его близкие.

Берт Рейнолдс является лауреатом двух премий «Золотой глобус» (1992, 1998). Также он стал обладателем премии «Эмми» (1991). Больше всего он известен зрителям по его работе в трилогии «Полицейский и бандит», где он сыграл главную роль.