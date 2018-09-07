Ожирение: Мы наследуем опасный жир от папы, а хороший жир от мамы

07.09.2018 07:58



Группа исследователей во главе с профессором Яном-Вильгельмом Корнфельдом из Отделения биохимии и молекулярной биологии Университета Южной Дании, Еленой Шмидт из Института исследований метаболизма Макса Планка, Кельн, Германия и Мартина Билбана из Медиального университета в Вене, Австрия, сделала новаторское открытие в исследованиях ожирения, пишет ScienceDaily.

Команда обнаружила новую функцию гена H19. Этот ген обладает уникальным защитным эффектом против развития избыточного веса и может повлиять на возникновение связанных с ним заболеваний, таких как диабет, ожирение и заболевания сердечно-сосудистой системы.

H19 принадлежит к 1% наших генов, которые мы, в отличие от остальных 99%, наследуем исключительно от матери или отца, к так называемым моноаллельным генам.

В результате обширных исследований ученые обнаружили, что гены, полученные от отца, в основном приводят к развитию белой жировой ткани, которая чаще всего встречается на животе, бедрах и спине, что может привести к метаболическим заболеваниям. Тогда как гены, наследуемые от матери, в первую очередь, приводят к развитию коричневой жировой ткани, которая характеризуется защитным эффектом против ожирения.

«Проводя опыты на животных, мы обнаружили, что ген H19 выполняет функцию контроля гена в коричневых жировых клетках. Мы смогли продемонстрировать, что сверхэкспрессия гена H19 у мышей защищает от ожирения и резистентности к инсулину. Мы также обнаружили аналогичные закономерности генного контроля у людей с ожирением. Поэтому, мы считаем, что наши результаты могут стать первым шагом к разработке новаторских и улучшенных методов лечения заболеваний, связанных с ожирением», - говорит профессор Ян-Вильгельм Корнфельд.