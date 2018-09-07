В Раде рассказали о "колоссальных" запасах газа на Украине‍

07.09.2018 07:30



Депутат Верховной Рады и глава партии "Основа" Сергей Тарута заявил, что Украина обладает "колоссальными" запасами природного газа, которые являются одними из самых больших не только на территории Европы, но и в мире, пишет РИА Новости. По его словам, при достаточных инвестициях в нефтегазовый сектор экономики страны, Украина в течение пяти лет сможет обеспечить себя топливом и снизить цены на внутреннем рынке страны до минимальных размеров. А в течение десяти лет будет экспортировать огромные объемы газа в другие страны.