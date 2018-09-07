Американские F-22 вылетали на перехват двух российских Ту-95 близ Аляски

07.09.2018 06:35



Представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки Майкл Кучарек сообщил, что два американских истребителя F-22, которые базируются на Аляске, совершили перехват и сопровождение двух российских бомбардировщиков Ту-95 "Медведь", находящихся в опознавательной зоне ПВО Аляски, к югу от Алеутских островов, пишет ТАСС. Вместе с тем Кучарек сообщил, что российские бомбардировщики не заходили в воздушное пространство США или Канады.