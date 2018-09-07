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Пенсионная реформа

Испытания нового вертолета России Ка-62 начнутся в 2018 году

07.09.2018 06:13
Испытания нового вертолета России Ка-62 начнутся в 2018 году

Как сообщается на официальном сайте холдинга "Вертолеты России", до конца текущего года компания планирует приступить к сертификационным испытаниям нового российского вертолета Ка-62, пишет РБК. Также на сайте сообщается, что опытный образец, который самостоятельно преодолел расстояние в 260 км до Владивостока, будет продемонстрирован общественности на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке.

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