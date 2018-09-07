Делегация из США признала референдум в Крыму законным

07.09.2018 05:35



Американка Сильвия Демарест являющаяся представителем делегации общественников США, которые в настоящее время находятся с визитом на Крымском полуострове, заявила, что Крым законно вошел в состав России, пишет РИА Новости. Она отметила, что имеет юридическое образование и понимает, что именно произошло в Крыму. Демарест назвала референдум законным волеизъявлением народа и заявила, что будет рассказывать всем американцам о реальном положении дел на полуострове.