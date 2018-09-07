Алексей Панин назвал граждан России "скудоумными"

07.09.2018 05:23



Актер Алексей Панин в своем Instagram назвал россиян "скудоумными" и объявил, что собирается вскоре покинуть Россию, пишет РИА Новости. Так, в комментарии под фото актер написал, что в отличие от других пользователей его Instagram является отражением его чувств и эмоций, "но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!" Также Панин сообщил, что собирается покинуть Россию и будет приезжать в страну только за деньгами.