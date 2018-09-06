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Пенсионная реформа

ВОЗ назвала самые ленивые и самые активные страны мира

06.09.2018 23:27
ВОЗ назвала самые ленивые и самые активные страны мира

Новое исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отследило показатели физической активности во всем мире и показало, какая страна является наименее активной, пишет IFLScience.

Исследование включало 1,9 млн человек в 168 странах, которые, по словам ВОЗ, составляют 96 процентов населения мира. Результаты показали, что в 2016 году около четверти всех взрослых - или 1,4 млрд человек - не получали достаточной активности, что поставило их «под угрозу развития или усугубления заболеваний, связанных с бездействием». Сюда относятся такие состояния, как диабет типа 2 и некоторые виды рака. Быть активным определялось ВОЗ как, по крайней мере, наличие 75 минут серьезной активности в неделю, 150 минут умеренной активности в неделю или их комбинация.

Оказалось, что самой ленивой страной в мире является Кувейт, где 67% населения не получали достаточной активности в неделю. Американское Самоа заняло второе место с 53,5%, за ним следуют Саудовская Аравия, Ирак и Бразилия.

10 самых ленивых стран мира:

  • Кувейт (67% населения не занимаются достаточной активностью в неделю)
  • Американское Самоа (53,4%)
  • Саудовская Аравия (53%)
  • Ирак (52%)
  • Бразилия (47%)
  • Коста-Рика (46,1%)
  • Кипр (44,4%)
  • Суринам (44,4%)
  • Колумбия (44%)
  • Маршалловы Острова (43,5%)

А наиболее активной страной стала Уганда, только 5,5% населения которой не выполняли достаточное количество упражнений в неделю. За ней последовали Мозамбик, Лесото, Танзания и Ниуэ.

10 наиболее активных стран мира:

  • Уганда (5,5%)
  • Мозамбик (5,6%)
  • Лесото (6,3%)
  • Танзания (6,5%)
  • Ниуэ (6,9%)
  • Вануату (8%)
  • Того (9,8%)
  • Камбоджа (10,5%)
  • Мьянма (10,7%)
  • Токелау (11,1%)

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