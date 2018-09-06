ВОЗ назвала самые ленивые и самые активные страны мира
Новое исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отследило показатели физической активности во всем мире и показало, какая страна является наименее активной, пишет IFLScience.
Исследование включало 1,9 млн человек в 168 странах, которые, по словам ВОЗ, составляют 96 процентов населения мира. Результаты показали, что в 2016 году около четверти всех взрослых - или 1,4 млрд человек - не получали достаточной активности, что поставило их «под угрозу развития или усугубления заболеваний, связанных с бездействием». Сюда относятся такие состояния, как диабет типа 2 и некоторые виды рака. Быть активным определялось ВОЗ как, по крайней мере, наличие 75 минут серьезной активности в неделю, 150 минут умеренной активности в неделю или их комбинация.
Оказалось, что самой ленивой страной в мире является Кувейт, где 67% населения не получали достаточной активности в неделю. Американское Самоа заняло второе место с 53,5%, за ним следуют Саудовская Аравия, Ирак и Бразилия.
10 самых ленивых стран мира:
- Кувейт (67% населения не занимаются достаточной активностью в неделю)
- Американское Самоа (53,4%)
- Саудовская Аравия (53%)
- Ирак (52%)
- Бразилия (47%)
- Коста-Рика (46,1%)
- Кипр (44,4%)
- Суринам (44,4%)
- Колумбия (44%)
- Маршалловы Острова (43,5%)
А наиболее активной страной стала Уганда, только 5,5% населения которой не выполняли достаточное количество упражнений в неделю. За ней последовали Мозамбик, Лесото, Танзания и Ниуэ.
10 наиболее активных стран мира:
- Уганда (5,5%)
- Мозамбик (5,6%)
- Лесото (6,3%)
- Танзания (6,5%)
- Ниуэ (6,9%)
- Вануату (8%)
- Того (9,8%)
- Камбоджа (10,5%)
- Мьянма (10,7%)
- Токелау (11,1%)
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