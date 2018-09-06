ВОЗ назвала самые ленивые и самые активные страны мира

06.09.2018 23:27



Новое исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отследило показатели физической активности во всем мире и показало, какая страна является наименее активной, пишет IFLScience.

Исследование включало 1,9 млн человек в 168 странах, которые, по словам ВОЗ, составляют 96 процентов населения мира. Результаты показали, что в 2016 году около четверти всех взрослых - или 1,4 млрд человек - не получали достаточной активности, что поставило их «под угрозу развития или усугубления заболеваний, связанных с бездействием». Сюда относятся такие состояния, как диабет типа 2 и некоторые виды рака. Быть активным определялось ВОЗ как, по крайней мере, наличие 75 минут серьезной активности в неделю, 150 минут умеренной активности в неделю или их комбинация.

Оказалось, что самой ленивой страной в мире является Кувейт, где 67% населения не получали достаточной активности в неделю. Американское Самоа заняло второе место с 53,5%, за ним следуют Саудовская Аравия, Ирак и Бразилия.

10 самых ленивых стран мира:

Кувейт (67% населения не занимаются достаточной активностью в неделю)

Американское Самоа (53,4%)

Саудовская Аравия (53%)

Ирак (52%)

Бразилия (47%)

Коста-Рика (46,1%)

Кипр (44,4%)

Суринам (44,4%)

Колумбия (44%)

Маршалловы Острова (43,5%)

А наиболее активной страной стала Уганда, только 5,5% населения которой не выполняли достаточное количество упражнений в неделю. За ней последовали Мозамбик, Лесото, Танзания и Ниуэ.

10 наиболее активных стран мира: