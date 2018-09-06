Астролог: Приближающаяся к Земле комета изменит судьбы людей

06.09.2018 23:04



Британский астролог Род Ченг поведал о том, что приближающаяся к нашей планете комета 21P/Джакобини-Циннера изменит судьбы людей. После десятого сентября небесное тело можно будет рассмотреть в телескоп, но, возможно, оно будет заметно и невооруженным глазом.

Астролог сообщил о том, что в древние времена приближение кометы связывали с природными катаклизмами. Аристотель полагал, что появление большого числа небесных тел говорит о том, что грядет жара и засуха. В средние века люди опасались новостей о космических объектах, поскольку те предвещали всевозможные военные конфликты. Род Ченг советует держать эмоции под контролем и не поддаваться гневу. По словам астролога, если хвост кометы будет сероватого оттенка, то это будет означать нехватку ресурсов на Земле и политическую нестабильность. Красный цвет указывает на, то, что существенно возрастет уровень преступности. Ученые же считают, что приближающаяся комета не повлияет на мысли и поведение человека, а также на погоду. Единственное явление, связанное с приближением кометы, это звездопад, который можно будет наблюдать в октябре, пишет oane.ws.