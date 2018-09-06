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Пенсионная реформа

Бетон может стать прочнее благодаря моркови

06.09.2018 20:58
Бетон может стать прочнее благодаря моркови

Бетонные смеси могут быть усилены за счет добавления наночастиц, добытых из моркови и прочих корнеплодов. Это подтверждают исследования, которые в данное время проводятся в Университете Ланкастера (Великобритания).

Предварительные испытания, сотрудниками университета, показали, что "нано тромбоциты", полученные из волокон данных овощей, "существенно улучшили" прочность бетона без дорогих вложений.

Университет получил финансирование в размере 195 000 фунтов стерлингов (259,018.50 $) в рамках программы "Horizon 2020" в ЕС для проведения дальнейших исследований в надежде на то, что результаты помогут ограничить выбросы СО2 в строительной отрасли.

"Новые цементные нанокомпозиты изготавливаются путем объединения обычного портландцемента с нано-тромбоцитами, извлеченными из отходов корнеплодов...", - сообщил ведущий исследователь проекта Мохамед Саафи.

"Композиты не только превосходят текущие цементные смеси с точки зрения механических и микроструктурных свойств, но также используется меньшее количество цемента, что существенно снижает потребление энергии и выбросы CO2, связанные с производством цемента".

Основная идея заключается в том, что при более прочном бетоне потребуется меньше материала для сооружения здания того же масштаба.

В соответствии с недавней статистикой, даже небольшое сокращение производства цемента и связанного с ним потребления энергии может оказать положительное влияние на экологию, учитывая, что производство цемента, который является основным компонентом бетона, может составлять до 8% от общего объема выбросов СО2 в мире.

Это связано с тем, что углекислый газ является побочным продуктом химической конверсии при производстве цемента. Процесс также требует, чтобы цемент нагревался до высоких температур, часто при этом сжигается ископаемое топливо.

Новый материал имеет массу преимуществ

В исследованиях, которые проводились ранее в Ланкастерском университете коренные растительные нано-тромбоциты, которые работают за счет увеличения количества гидрата силиката кальция (важнейшее вещество, придающее прочность бетону), превосходят все существующие на сегодняшний день добавки к цементу, включая дорогостоящие (графен и углеродные нанотрубки).

Сотрудники университета во время проведения исследования при изготовлении бетона использовали на 40 кг меньше портландцемента в объеме одного кубического метра бетона, пишет dezeen.com.

Исследователи сотрудничают с промышленным партнером - шотландской компанией Cellucomp, которая специализируется на обработке растительных волокон. В настоящее время Cellucomp занимается созданием микрофибрилированной целлюлозы на основе отходов корнеплодов.

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