Юлия Самойлова объяснила свои слова об эмиграции из России

06.09.2018 20:36



Певица Юлия Самойлова опровергла свои слова об эмиграции из России. В социальных сетях она заявила, что таким образом пыталась привлечь внимание общественности к отсутствию необходимых лекарств для тяжелобольных в стране. По ее словам, слова "я готова эмигрировать из России в Европу", принадлежат "одной отважном матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу" и, которая не может получить для него необходимых лекарственных препаратов.