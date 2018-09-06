В небе над Мельбурном были замечены три огненных НЛО

06.09.2018 13:15



Австралийские уфологи сообщили, что конец света близок, поскольку пришельцы стали все чаще посещать нашу планету. Накануне 3 НЛО были замечены в небе над городом Мельбурн.

Очевидцами данного явления стала семья Штейнберг, которая уверяет, что наблюдала несколько ярких неопознанных летающих объекта, парящих прямо над их домом. Австралийцы рассказали, что НЛО напоминали три ярких красных фонаря и что они медленно и совершенно бесшумно перемещались по небу в западном направлении.

Местные уфологи опасаются, что НЛО могут быть только началом грядущего Апокалипсиса, пишет ktelegram.com.