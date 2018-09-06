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Пенсионная реформа

Вышинский рассказал о нарушениях во время рассмотрения заявления защиты

06.09.2018 13:10
Вышинский рассказал о нарушениях во время рассмотрения заявления защиты

Руководитель сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил о том, что в Херсонском городском суде были допущены грубые нарушения. Речь идет об инциденте при рассмотрении заявления, в котором речь идет об отводе судьи, который председательствовал во время заседания о продлении ареста журналиста.

Ранее Вышинского пришлось госпитализировать из зала судебных заседаний после ходатайства защиты о медицинском осмотре. Тогда адвокаты журналиста сообщили, что здоровье их подзащитного резко ухудшилось. Медики осмотрели Вышинского, после чего заседание продолжилось. Но, как отмечается, суд обязал следствие до седьмого сентября полностью обследовать обвиняемого.

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