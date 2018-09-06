Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
06 СЕН, 13:16 МСК
USD (ЦБ)    68,2505
EUR (ЦБ)    79,3685

06 СЕН, 13:16 МСК
USD (ЦБ)    68,2505
EUR (ЦБ)    79,3685
Пенсионная реформа

На встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья произошла стрельба

06.09.2018 12:52
На встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья произошла стрельба

Во время встречи с кандидатом в губернаторы Подмосковья от «Альянса зеленых» Лилией Беловой, которая прошла в деревне Мехово, произошла стрельба. Об этом Газете.ру рассказал сотрудник пресс-службы регионального УМВД. По словам собеседника, неизвестный мужчина открыл огонь в воздух из травматического пистолета. Сотрудники полиции злоумышленника задержали.

Во время проверки выяснилось, что стрелял житель Ярославля из окна машины. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо
Экономика 3

Узнай, страна

Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России

Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России

В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки

В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

13:15 В небе над Мельбурном были замечены три огненных НЛО
«Зачем ломиться в закрытую дверь?» Совбез придумал, как спастись от санкций США
«Зачем ломиться в закрытую дверь?» Совбез придумал, как спастись от санкций США
13:10 Вышинский рассказал о нарушениях во время рассмотрения заявления защиты Вышинский рассказал о нарушениях во время рассмотрения заявления защиты
12:37 Липецкий филиал фабрики Порошенко продает продукцию в США Липецкий филиал фабрики Порошенко продает продукцию в США
12:00 Биткоин опустился до отметки до 6,45 тысячи долларов Биткоин опустился до отметки до 6,45 тысячи долларов
11:28 Индия построит башни для очистки городского воздуха Индия построит башни для очистки городского воздуха
11:25 Украинские политики тайком ездят на отдых в Крым Украинские политики тайком ездят на отдых в Крым
Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей
Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей
11:03 Китай планирует увеличить объемы поставок газа из России и Казахстана Китай планирует увеличить объемы поставок газа из России и Казахстана

Узнай, страна!

12:08 Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России
Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга
Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга
11:03 В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки
06:15 Строительными панелями из Омска заинтересовались польские предприниматели Строительными панелями из Омска заинтересовались польские предприниматели
05 СЕН, 23:37 В Симферополе на полную мощность заработал первый блок Таврической ТЭС В Симферополе на полную мощность заработал первый блок Таврической ТЭС
05 СЕН, 12:16 В Забайкальском крае началось строительство горно-металлургического комбината «Удокан» В Забайкальском крае началось строительство горно-металлургического комбината «Удокан»
05 СЕН, 10:50 Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок
ФСБ идет по следу убийц главы ДНР. Что происходит в деле об убийстве Александра Захарченко?
ФСБ идет по следу убийц главы ДНР. Что происходит в деле об убийстве Александра Захарченко?
04 СЕН, 15:18 В Щиграх появится промышленный парк В Щиграх появится промышленный парк
31 АВГ, 13:41 Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter