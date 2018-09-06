На встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья произошла стрельба

06.09.2018 12:52



Во время встречи с кандидатом в губернаторы Подмосковья от «Альянса зеленых» Лилией Беловой, которая прошла в деревне Мехово, произошла стрельба. Об этом Газете.ру рассказал сотрудник пресс-службы регионального УМВД. По словам собеседника, неизвестный мужчина открыл огонь в воздух из травматического пистолета. Сотрудники полиции злоумышленника задержали.

Во время проверки выяснилось, что стрелял житель Ярославля из окна машины. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.