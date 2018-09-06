Липецкий филиал фабрики Порошенко продает продукцию в США
06.09.2018 12:37
Филиал кондитерской фабрики Порошенко, которая находится в российском Липецке, продолжает заниматься поставками продукции в страны, в том числе, и в США. Как передает РИА Новости, об этом в эфире ТК NewsOne рассказал бывший депутат украинской Рады Андрей Артеменко, который сейчас живет в Штатах. По его словам, эта фабрика работает вполне успешно.
По словам Артеменко, в США можно приобрести знаменитый «Киевский торт» Roshen, на котором присутствует маркировка «Сделано в России».
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