Украинские политики тайком ездят на отдых в Крым

06.09.2018 11:25



Представители политических украинских кругов тайно ездят отдыхать в Крым, о чем в разговоре с РИА Новости рассказал глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. По его словам, политики и чиновники вовсе не сторонятся полуострова, о чем весьма часто заявляют публично. Плюс ко всему, у многих в Крыму есть своя недвижимость.

«Они втихаря ездили, ездят и будут ездить», - сказал Черняк. Отметив, что прилетают, как правило, рейсами через Москву.