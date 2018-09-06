В Приморье задержан китаец, который собирал редкие грибы

06.09.2018 10:20



В Приморье сотрудники погранслужбы задержали китайца, который в незаконном порядке пересек российскую границу, чтобы собирать редкие грибы, передает РИА Новости со ссылкой на краевое пограничное управление ФСБ. Как говорится в сообщении, мужчина собирал грибы мацутакэ, чтобы выгодно их продать. Пограничники нашли у него около пяти килограммов этих грибов, которые, к слову говоря, занесены в Красную книгу.

В данный момент проходит разбирательство, по итогам которого примут правовое решение.