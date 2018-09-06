В РКК «Энергия» считают, что обшивка космического корабля «Союз» была повреждена намеренно

06.09.2018 10:00



В РКК «Энергия» пришли к выводу, что обшивка космического корабля «Союз МС-09» была повреждена намеренно, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник из ракетно-космической отрасли. Специальная внутренняя комиссия, которая выясняет причины повреждения, пришла к выводу, что утечка воздуха была организована специально. На данный момент неизвестно, кто мог это сделать.