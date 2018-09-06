Ким Чен Ын направил послание США

06.09.2018 08:33



Северокорейский лидер обратился с просьбой к спецпосланнику из Южной Кореи передать послание властям США, информирует РИА Новости со ссылкой на Ренхап. Как сообщает СМИ, встреча произошла в Пхеньяне, где спецпосланник отдал президентское письмо Мун Чжэ Ина.

После встречи он заявил о том, что Ким Чен Ын не поддерживает мнение Вашингтона по поводу того, что сегодня не существует прогресса в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме этого, лидер КНДР сказал, что из-за демонтажа полигона Пхунгери страна практически лишилась возможности проводить новые ядерные испытания.