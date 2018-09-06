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Пенсионная реформа

Шведские чиновники хотят запретить "Северный поток - 2"

06.09.2018 07:03
Шведские чиновники хотят запретить "Северный поток - 2"

Шведские чиновники выступают за запрещение строительства российского газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Швеции, пишет РБК, ссылаясь на данные радиостанции Sveriges Radio. Об этом сообщила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем. Она и ее единомышленники считают, что строительство может нанести вред Швеции как в сфере экологии, так и в вопросах безопасности страны. 

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