Шведские чиновники хотят запретить "Северный поток - 2"

06.09.2018 07:03



Шведские чиновники выступают за запрещение строительства российского газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Швеции, пишет РБК, ссылаясь на данные радиостанции Sveriges Radio. Об этом сообщила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем. Она и ее единомышленники считают, что строительство может нанести вред Швеции как в сфере экологии, так и в вопросах безопасности страны.